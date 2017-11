Ancora due minori nei guai per furto

BIELLA - Entrano in un paio di negozi, a "Gli Orsi", e fanno incetta di capi di abbigliamento prima di essere bloccati dalla polizia. A finire nei guai, ieri, martedì 28 novembre, sono stati due ragazzini, residenti in provincia, ora deferiti al Tribunale dei minori per furto aggravato in concorso. La coppia, pensando di non essere notata dal personale di sorveglianza, si era data da fare, rubando scarpe, pantaloni, intimo e maglie, per un valore di oltre cento euro, che poi aveva nascosto negli zainetti. All'uscita dal secondo negozio, i due erano finiti letteralmente tra le braccia degli agenti che li avevano perquisiti, rinvenendo la refurtiva.