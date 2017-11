Nel bottino anche mille dollari in contanti

BIELLA - Diversi oggetti in oro e mille dollari in contanti sono finiti nel bottino dei ladri che, martedì 28 novembre, hanno colpito a Dorzano. Ad agire almeno tre persone, stando a quanto ha raccontato ai carabinieri la vicina di casa della derubata, quest'ultima di 70 anni. Soldi e gioielli erano all'interno di una cassaforte. E un altro colpo è stato messo a segno anche nell'abitazione di un 66enne di Pettinengo, che al suo rientro ha trovato tutte le stanze messe a soqquadro. All'appello mancavano diversi monili in oro, per un valore non ancora quantificato. Due anelli con brillanti, e altri preziosi, sono stati sottratti invece in una casa di Graglia, di proprietà di un uomo di 74 anni.