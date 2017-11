Cossato: caccia al pirata della strada

COSSATO - Manda fuori strada l'auto con due donne a bordo e si dà alla fuga. L'episodio, su cui stanno indagando i carabinieri, è avvenuto in via Parlamento, a Cossato. Una 52enne di Quaregna, al volante di una jeep, su cui si trovava anche la figlia di 18 anni, aveva iniziato a immettersi in una rotatoria, quando si è improvvisamente trovata davanti un Suv di colore nero. Immediata la sterzata, che ha mandato a sbattere le due donne contro il guard rail. L'altro conducente, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha proseguito per la sua strada ed è ora ricercato dai carabinieri. Madre e figlia, fortunatamente, sono uscite illese dallo schianto.