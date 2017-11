Polizia: cercasi proprietari di oggetti rubati

BIELLA - La Polizia di Biella sta cercardo i proprietari di una serie di oggetti, anche preziosi, ritrovati nei giorni scorsi in una via laterale di Chiavazza e provento di furto. Il rinvenimento, effettuato dalla Squadra Volanti su segnalazione di un passante, è avvenuto in via Collocapra. Dentro alla federa di un lenzuolo, abbandonata a lato strada, c'erano collane, anelli, cinture, ciondoli, orologi, orecchini con perle, un rosario e alcune scatole. Evidentemente il ladro, forse sentitosi braccato, ha pensato bene di sbarazzarsene, magari pensando di tornare a riprendere la refurtiva in un altro momento. Chiunque riconoscesse oggetti di sua proprietà, può rivolgersi agli uffici di via Sant'Eusebio, a Biella.