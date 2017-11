Cerrione: un ferito nello schianto frontale

BIELLA - Un automobilista è rimasto ferito ieri, mercoledì 29 ottobre, in un rocambolesco incidente avvenuto a Cerrione. A scontrarsi, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono state la Renault Traffic condotta da un 38enne di Dorzano, il Fiat Ducato al cui volante si trovava un uomo di 35 anni, di Oleggio, e la Toyota Yaris di un 27enne di Ivrea, rimasto contuso. Secondo una prima ricostruzione, due dei veicoli coinvolti avrebbero impattato frontalmente, tanto che uno sarebbe finito in un fosso, mentre il terzo non sarebbe riuscito a evitarli. Le condizioni dell'unico ferito non sono gravi.