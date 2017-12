Biella 4 Racing, una bella stagione

BIELLA - Con le ultime apparizioni dello scorso weekend, si è conclusa la prima stagione agonistica della Scuderia Biella 4 Racing, ed inevitabilmente è tempo di bilanci. «Non possiamo che essere felici di questa nostra prima annata - commentano gli esponenti B4R - pensando che tutto partì dal nulla poco più di un anno fa in questo periodo». Un’annata che ha portato tante soddisfazioni: «Sicuramente, un’annata che ci ha visto crescere, farci conoscere, organizzare manifestazioni, un’annata da un bel 8 in pagella!».

LE TAPPE - Dodici mesi che meritano di essere ripercorsi. «Il primo passo ufficiale della Scuderia, dopo la cena di presentazione, è stato il corso per il rilascio della prima licenza, ovvero il corso navigatori a cui è stata associata una parte dedicata alla regolarità. Un corso che ha riscosso un successo incredibile con ben venti partecipanti, considerando che eravamo degli sconosciuti a tutti, ma la cosa più bella di questo corso è stato sicuramente il gruppo che si è venuto a creare, con ragazze e ragazzi appassionati, desiderosi di mettersi alla prova ed imparare, ma soprattutto vogliosi di dare il loro contributo alla vita sociale di Scuderia e alla realizzazione degli eventi. Da non dimenticare poi anche il 1° Regularity Day, corso organizzato nello specifico per gli amanti della regolarità» spiegano.

IN PISTA - Da li a poco si è passati sui campi gara: «Esattamente, la nostra prima apparizione come equipaggio Biella 4 Racing ad un rally moderno, il Ronde del Canavese, a cui hanno poi fatto seguito partecipazioni al Rally d’Estate e al Ronde Gomitolo di Lana, senza dimenticare le presenze dei nostri navigatori, oltre ai già citati Canavese e Gomitolo, al Rally del Rubinetto, valevole quest’anno per la Coppa Italia di specialità». Rally moderni ma anche rally storici. «Naturalmente, i Rally storici fanno parte integrante del nostro DNA, e il «botto» è stato fatto al rally di casa, il Lana Storico, con ben cinque equipaggi griffati con le nostre insegne al via, coprendo così tutte le tipologie in gara, Rally Storico, Regolarità e All Stars. Anche qui non vanno dimenticate però, le apparizioni dei naviga B4R ai Rally Raab Storico e Rally Storico dell’Isola d’Elba». Tutto questo arricchito da molte altre partecipazioni. «Nella regolarità, con navigatori al Trofeo Tollegno e un equipaggio al Valli Biellesi, ad innumerevoli raduni con vetture targate B4R, così come a piazzalate ed altri eventi».

IL PUNTO - Un panorama vasto, a cui si sono aggiunte organizzazioni in corso d’opera. «Proprio così - proseguono i portacolori Biella 4 Racing - con il supporto all’organizzazione del Bioglio Rally Day, a cui poi ha fatto seguito l’organizzazione vera e propria del 1° Mongrando 4 Racing, piazzalata non competitiva che ha riscosso consensi a scena aperta». Un 2017 intenso dunque, senza dimenticare il fiore all’occhiello di questa stagione: «La nostra hospitality, vero punto di riferimento per piloti, navigatori, meccanici, amici e simpatizzanti, un’hospitality che in molti ci hanno invidiato».

ANNO NUOVO - Ora non resta che tuffarsi in un 2018 ormai alle porte. «Il primo passo sarà sicuramente la cena sociale di chiusura 2017 e apertura 2018, a cui stiamo già lavorando, e da li si ripartirà più carichi che mai, con tante idee in testa, ma con sempre la voglia di far bene senza per questo strafare, come nella nostra filosofia». La pausa natalizia si avvicina dunque, ma il futuro prossimo bussa già alle porte.