Eventi a Biella, 9 cose da fare il 2 e il 3 dicembre

BIELLA – Dagli appuntamenti natalizi alla musica, dalla fotografia, agli eventi per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per organizzare al meglio il vostro fine settimana e non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Natale nel cuore di Biella

Tante le iniziative per le feste natalizie in centro città da questo weekend fino a domenica 14 gennaioi piazza Fiume ci saranno le casette del Villaggio degli Gnomi a cura di Confesercenti del Biellese. In piazza duomo ci sarà il Luna park. Da sabato 2 dicembre a domenica 28 gennaio, sarà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Monsignor Rossi a cura Pro Loco Biella Valle Oropa. Da sabato 2 dicembre trenino turistico con partenza dai Giardini Zumaglini. Sabato 2 dicembre in concerto il Coro Solisti Istituto Comprensivo Cossato in Piazza Fiume, alle 15.30. Sabato 2 dicembre, le assistenti di Babbo Natale in via Italia dalle 16.30. Domenica 3 dicembre concerto Corale di Casapinta in Piazza Fiume, alle 16.30.

Il borgo di Babbo Natale al Ricetto

Nella cornice d'eccezione del Ricetto di Candelo, dentro e fuori le mura fortificate di uno dei Borghi più belli d'Italia, tuffatevi tra leggende e tradizioni del territorio, spettacoli, Babbo Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di qualità tra arte, artigianato e sapori. Per informazioni: Pro Loco Candelo 015 2536728, www.candeloeventi.it, info@prolococandelo.it

Il Mercatino degli Angeli

Domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18, il mercatino degli Angeli che ogni anno conta decine di espositori, provenienti dal Piemonte e dalle regioni vicine. Gli espositori, nelle casette o nei loro banchetti decorati con addobbi natalizi sono disposti per le vie del paese e offrono un suggestivo spettacolo che vi trasporterà nell'atmosfera natalizia. Passeggiando tra i banchetti e le casette potrete trovare esposti oggetti di artigianato, dolci leccornie e molte idee regalo. Quest'anno oltre 200 espositori presenti. Ingresso 1 euro. Per informazioni Associazione Teatro Popolare di Sordevolo: 015 2562486, www.ilmercatinodegliangeli.it, info@ilmercatinodegliangeli.it.

Natale, artigiani e sapori in fabbrica...

Domenica 3 dicembre dalle 10.30 alle 18.30 alle Fabbrica della Ruota di Pray. Natale, artigiani e sapori in fabbrica... con un regalo per i bambini solo domenica mattina, fino ad esaurimento scorte e laboratori didattici. Dalle 12.30 degustazione di polenta concia. Alle 17 presentazione dei due libri «Il Biellese in cucina» di Mina Novello. Per informazioni: 015 31463 o 015 7388393.

Concerti

Sabato 2 dicembre Gipsy Club live al Cotton Club. Gabriele Ferro: Petite bouche gypsy guitar, Martin Bilello: Grande bouche gypsy guitar, Stefano Temporin: Double Bass, Michele Pozzo: Cajon spazzole & voce. Un quartetto completamente live, elegante e super coinvolgente dal genere «gypsy-swing» con voce, 2 chitarre francesi, contrabbasso e cajon che propone un repertorio che spazia tra lo swing dagli anni '20-'50 e il r'n'r anni '60



Musica

Alle 21 a Palazzo La Marmora, Salone del Camino, il repertorio della tradizione natalizia fra Piemonte e Francia. Quinta Rua in concerto per FestivaLungo. «Cantem Nadal» è il titolo del programma che eseguiranno nella sala del camino, un viaggio nelle musiche natalizie tradizionali fra Piemonte e Francia, un concerto d'atmosfera, ma frizzante e divertente al tempo stesso. Offerta libera. Per informazioni: info@generazionieluoghi.it.

Fotografia

Sabato 2 dicembre alle 20.30 a Biella Piazzo, BI-Box Art Space, (Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25) chiude il 2017 con la mostra «Sorgenti del burro» che vede il lavoro a quattro mani di due artisti biellesi: Andrea Taglier con le sue fotografie e Manuele Cecconello con un film che prosegue il suo rigoroso percorso artistico che lo ha condotto alla realizzazione di numerosi documentari riconosciuti a livello internazionale. Il tema affrontato da Taglier e Cecconello è quello della montagna biellese, che è anche in modo paradigmatico la storia di un ambiente alpino dove il rapporto fra natura e tradizione cerca con tenacia di trovare soluzioni di continuità e resistenza. Inaugurazione sabato 2 dicembre alle ore 20.30; a seguire proiezione del film alle ore 21 e presentazione del libro fotografico edito da Botalla con degustazione di prodotti tipici a cura di Slow Food condotta biellese. BI-Box Art Space 349 7252121, www.facebook.com/Sorgenti del burro, info.bibox@gmail.com.

Mostra mercato dei presepi

Sabato 2 e domenica 3, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre sarà aperta la mostra mercato di presepi nel chiostro della Basilica Antica di Oropa per sostenere i volontari dell'Operazione Mato Grosso che operano in favore dei poveri del Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia. La mostra sarà aperta dalle ore 9 alle 18.30. Per informazioni: 015 25551200, www.santuariodioropa.it, info@santuariodioropa.it.

Per i più piccoli

Dal 2 dicembre a Coggiola, presso Panificio Pasticceria Piantanida, «Tutti i colori del panettone». Alle 15.30 un divertente laboratorio per imparare a fare un buon impasto e un gustoso arcobaleno di profumi e sapori. Per informazioni, Panificio Pasticceria Piantanida: 015 78302 , www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.