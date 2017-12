Agli Orsi spazio per le donazioni alla Banca del Giocattolo

BIELLA - Tutte le domeniche dal 3 al 24 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, verrà allestito uno spazio dedicato alla raccolta dei giocattoli all’interno del villaggio del Natale nella piazza interna vicino all’abbigliamento bambini della galleria commerciale del centro commerciale "Gli Orsi": tutti i visitatori interessati potranno recarsi presso il corner dedicato a questa bellissima iniziativa e consegnare ad un simpatico elfo i giochi che desiderano donare, sia usati in buono stato d’uso che acquistati per l’occasione. Una volta raccolti, i giochi verranno donati all’associazione Banca del Giocattolo, in favore dei bambini meno fortunati. Chiunque regalerà un giocattolo potrà partecipare al fantastico concorso a premi dedicato a tutte le famiglie. Il fortunato vincitore, che verrà annunciato nella giornata di sabato 6 gennaio, si aggiudicherà un emozionante viaggio a Disneyland Paris.

DIRETTORE - Stefano Pessina, direttore del centro commerciale, ha dichiarato: «Siamo felici di sostenere iniziative solidali, soprattutto in occasione del Natale e di offrire a tutti i visitatori la possibilità di vincere un divertente viaggio, un’occasione di svago e divertimento dedicata a tutta la famiglia». Il centro commerciale Gli Orsi invita tutti a partecipare a questa iniziativa solidale in occasione del Natale e a non perdersi l’opportunità di vincere un viaggio indimenticabile.