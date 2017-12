Spara due colpi in aria per intimorire la fidanzata

BIELLA - Un 20enne di Bioglio è stato denunciato dai carabinieri per minacce, dopo che aveva sparato due colpi con una pistola "scaccia cani" al termine di un violento litigio con la convivente, sua coetanea. A richiedere l'intervento dei militari dell'Arma ieri, giovedì 30 novembre, era stata proprio quest'ultima, spaventata dai colpi. I due giovani, che da qualche tempo convivono in un villino a due piani dei genitori di lui, avevano iniziato a litigare, per futili motivi. Il diverbio, però, aveva assunto fin dalle prime battute toni troppo accesi. A un certo punto il 20enne è sceso al piano di sotto, ha preso l'arma sprovvista del regolare tappo rosso, e ha esploso due colpi, spaventando la ragazza. Adesso, oltre alla denuncia, il giovane, che in passato si era addirittura presentato in caserma armato di coltello, convinto che i carabinieri ce l'avessero con lui, si è visto sequestrare la pistola, mentre la giovane ha lasciato lui e l'abitazione.