Mottalciata: a fuoco un'abitazione

MOTTALCIATA - Dramma sfiorato questa notte, sabato 2 dicembre, a Mottalciata, dove ha preso fuoco l'abitazione di una donna, salvata dai vigili del fuoco. A dare l'allarme, intorno alle 2, è stato un passante che ha visto del fumo uscire da un appartamento al piano terra, di una palazzina. Immediato l'intervento dei pompieri, che hanno tratto in salvo l'anziana padrona di casa, che non si era accorta di nulla. Sul posto anche l'èquipe medica del 118 che, dopo aver visitato la pensionata, l'ha trasportata all'ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non sarebbero gravi; avrebbe solo inalato del fumo. Per quello che riguarda l'alloggio, a operazioni di spegnimento e smassamento terminate, è stato dichiarato inagibile. Le cause del rogo sarebbero accidentali.