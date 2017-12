Vetri spaccati e auto saccheggiate

CANDELO - Brutta sorpresa per due mamme residenti in paese che ieri, 1 dicembre, all'uscita della scuola materna hanno trovato i finestrini delle loro automobili spaccati e saccheggiati tutti gli effetti personali. Le due donne hanno denunciato il fatto pubblicamente sulla Facebook del paese. Inoltre hanno fatto un appello a chiunque abbia visto persone sospette o altro. L'invito, sempre, è di rivolgersi alle forze dell'ordine. Che un fatto del genere sia capitato in un piccolo paese del Biellese, in pieno giorno, fa ovviamente discutere, non solo su web.

L'auto era davanti la scuola materna (© Diario di Biella)