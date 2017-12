Auto fuori strada, conducente in ospedale

BIELLA - Ha perso il controllo delle propria automobile, centrando un palo e finendo poi in una scarpata. E' successo oggi intorno alle 11,30, all'uscita di Valdengo della Superstrada, in direzione Cossato. Le ragioni dell'incidente sono in via di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale. A mettere in sicurezza l'area, gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco insieme ai colleghi del distaccamento di Cossato. Il personale del servizio del 118 invece ha trasportato il conducente in ospedale per gli accertamenti di rito.

Un altro momento dell'intervento (© Vigili del fuoco - Biella)