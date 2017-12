Attenzione alle banconote da 50 euro contraffatte

BIELLA - Va in farmacia per acquistare delle medicine e, al momento di pagare, si sente rispondere che la banconota da 50 euro che aveva tra le mani era falsa. A quel punto il 53enne, invece di gettare la banconota nella spazzatura, si è recato al Comando provinciale dei carabinieri, raccontando lo sgradevole episodio. Ora sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza dei 50 euro. Non è la prima volta che pezzi contraffatti vengono rinvenuti nel Biellese. Il consiglio, quando si accetta come resto una banconota di valore, è quello di controllare, sul lato destro, in basso, la parte rifrangente. Se non muta immagine, vuol dire che è contraffatta. I falsari, infatti, non sono fortunatamente ancora riusciti a riprodurre questa particolarità. E nel caso in cui ci si trovino tra le mani pezzi falsi, rivolgersi subito alle Forze dell'Ordine.