Carabinieri: arrestato un 28enne

BIELLA - Accusato di evasione dagli arresti domiciliari, I.G., pregiudicato 28enne, di Masserano, è tornato dietro alle sbarre. A fermarlo sono stati i carabinieri, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dal giudice del tribunale di Biella. Il 28enne, lo scorso primo ottobre, non era stato trovato in casa dai militari dell'Arma nel corso del periodico controllo.