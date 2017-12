Squadra Volanti: ennesimo sequestro di droga

BIELLA - Sette grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e un involucro sporchi di stupefacente. È questo il bilancio dell'ultimo servizio anti droga portato avanti dalla Questura di Biella. A finire nei guai, a seguito di un controllo delle volanti, un 39enne di Biella, in via Verdi. Ora è stato denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti.