Netro: a fuoco un'abitazione

NETRO - Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute ieri sera, sabato 2 dicembre, in regione Morello, a Netro, per l'incendio di un'abitazione. L'allarme è scattato poco prima delle 21. Quando i pompieri sono giunti sul posto, hanno potuto fare ben poco, se non evitare che l'incendio si espandesse al vicinato. Le fiamme, infatti, avevano ormai lambito l'intera struttura e il tetto era crollato. Il rogo è stato spento verso l'alba e ora sono in corso le operazioni di smassamento. Non si registrano feriti, solo danni strutturali. L'abitazione, ovviamente, è stata dichiarata inagibile.

Pompieri in azione (© Vigili del fuoco - Biella)