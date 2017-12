Ubriaco, dà in escandescenze

TRIVERO - Un 43enne di Trivero è stato denunciato ieri, venerdì primo dicembre, dai carabinieri, per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, completamente ubriaco, era stato notato da alcuni passanti in una strada di Valle Mosso. Scattato l'allarme, quando la pattuglia era giunto sul posto il 43enne, invece di calmarsi alla vista delle divise, aveva iniziato a dare in escandescenze. Ricondotto alla calma, è stato in seguito trasportato in ambulanza all'ospedale di Ponderano.