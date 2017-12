Cossato: scontro tra un'auto e un motorino

COSSATO - Un 16enne di Vigliano è rimasto lievemente contuso ieri, sabato 2 dicembre, in un incidente avvenuto a Cossato. Il giovane, in sella a un motorino, si è scontrato, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, con la Fiat Gran Punto condotta da un uomo di 52 anni, residente in città. L'infortunato, finito a terra, si è subito rialzato e ha rifiutato le cure del 118. Incidenti senza gravi conseguenze per i coinvolti si sono registrati, sempre ieri, anche lungo la Superstrada, all'altezza di Valdengo, e a Viverone.