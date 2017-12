Mottalciata: ladri rubano una lavatrice e una macchina per il caffè

BIELLA - Raffica di furti ieri, venerdì primo dicembre, un po' ovunque nel Biellese. A Mottalciata, i soliti ignoti hanno fatto irruzione in una villetta bi-familiare. Mentre al piano terreno non sono riusciti a entrare, si sono invece scatenati al piano di sopra, da dove hanno rubato diversi monili in oro, una macchina per preparare il caffè, un computer e addirittura una lavatrice. Qualcuno avrebbe notato, in quei frangenti, come poi detto ai carabinieri, una Station Wagon allontanarsi a tutta velocità. E sempre oggetti preziosi, insieme a 200 euro in contanti, sono spariti da una casa di Borriana, mentre il danno, per un residente di Salussola, la cui abitazione è stata "visitata" dai ladri, ammonta a 700 euro. In ultimo, tentato furto anche a Brusnengo, dove qualcuno ha cercato di forzare porta di ingresso e inferriate di un'abitazione, senza riuscirvi.