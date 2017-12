Polizia: un arresto per evasione dai domiciliari

BIELLA - Agli arresti domiciliari, per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, esce per andare al bar. A ritornare dietro alle sbarre, con l'accusa di evasione, è stato I.D., 38 anni, residente nel Biellese, sorpreso da una volante della Polizia mentre si trovava in un locale di via Macallè. Gli agenti, passando, avevano notato all'interno dell'esercizio commerciale un uomo con il cappuccio della felpa alzato a nascondere i lineamenti. Entrati, lo avevano controllato e scoperto che poteva uscire da casa solo per due ore al giorno, dalle 9 alle 11. Peccato che fossero le 19. Da qui la denuncia e l'arresto.