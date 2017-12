Ancora furti in tutta la provincia

BIELLA - Monili in oro, posate in argento e soldi contanti. È finito di tutto nel bottino dei ladri che, nelle ultime ore, hanno nuovamente preso di mira alcune abitazioni del Biellese. In una palazzina, ormai in disuso, di Gaglianico, chi ha fatto irruzione, dopo essersi introdotto nei quattro alloggi, se ne è andato con un set di cucchiaini in argento. A Donato, invece, hanno preso il volo alcuni oggetti preziosi e 200 euro in contanti. E sempre monili in oro sono spariti da una casa di Candelo. Per entrare nell'abitazione, i soliti ignoti, sono passati da un lucernario. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.