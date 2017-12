Chiavazza: carabinieri intervengono per una lite al bar

BIELLA - Una pattuglia dell'Arma è intervenuta ieri, sabato 2 dicembre, in un bar di Chiavazza, dove era scoppiato un litigio tra due avventori, poi proseguito all'esterno del locale. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il diverbio sia avvenuto per futili motivi tra un uomo, poi finito in ospedale con una lesione a una gamba, e un altro soggetto attualmente ricercato dai carabinieri. E sempre ieri, attimi di tensione anche in un negozio di Gaglianico, a cui tre rifugiati si erano rivolti per far riparare un cellulare. Quando il titolare ha detto loro che avrebbe dovuto inviarlo al centro di assistenza, gli extracomunitari hanno iniziato a dare in escandescenze e sputato in terra, per poi andarsene prima dell'arrivo dei carabinieri.