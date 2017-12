White Fox si fa onore a Cornaredo

BIELLA - Si è svolta domenica a Cornaredo, la IV New Stars Fight che ha visto gareggiare su 5 campi di gara 2 nazioni, 9 regioni e 52 società. E la bandiera White Fox ha ancora una volta dimostrato di essere eccellente. Molti i debutti delle giovani Volpi Bianche che hanno affrontato il battesimo sul tatami con con grande grinta e determinazione sotto la guida dei coach Maurice Magoni, Enrico Manfredo, Roberto Fittabile e Andrea Straforini.

LE GARE - Portano a casa la medaglia d'oro Andrea De Lucia al suo esordio, Andrea Selva che supera le qualificazioni combattendo da leone e Riccardo Maffioletti che vince con un punteggio schiacciante di 26-0 e guadagna il suo primo oro dopo ben 4 argento. Vince la medaglia d'oro in amichevole, ma non meno importante, anche Leonardo Polo. Medaglia d'Argento per Alberto Squintone, Filippo Maio, Riccardo Brazzo, Andrea Pasquario, Alessandro Zanzoterra, Samuele Manfredo, Iron Botto Steglia, Sara Acquadro e Alessia Pozzato.

Terzo posto e Bronzo per Sofian Zariate, Mattia Saviolo Ballara e Uliana Platon. La squadra biellese si piazza al settimo posto della classifica generale e prosegue la stagione pronta a dare il massimo con l'impegno e la costanza di sempre.