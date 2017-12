Virtus Biella vince 3 a 0 contro Caselle

BIELLA - La reazione della Prochimica Novarese al serio infortunio di Irene Zecchini c’era già stata in settimana nello spogliatoio nerofucsia, ma sabato sera nella 8ª di campionato contro il forte Caselle, le ragazze di Cristiano Mucciolo sono state encomiabili portando a casa una vittoria che vale ben di più dei tre punti in classifica. Caselle è arrivato alla gara con soli due punti di distacco: un cliente pessimo in questo particolare momento nerofucsia, ma da affrontare nel migliore dei modi per non vedersi superati in classifica. Il 3-0 finale contro una squadra anch’essa alle prese con qualche importante serio infortunio, ma comunque reduce da ben 4 vittorie consecutive, ci proietta al secondo posto della classifica stante anche l’inaspettato ko interno dell’ex capolista Pavic Romagnano contro l’Albisola.

LA GARA - Il sestetto nerofucsia è quello annunciato: Mariottini in palleggio con Morandi Opposto, bande Fonsati ed El Hajjam e centrali Peruzzo e Bogliani con Baratella libero; in panchina si siede anche la quindicenne Nora Cisilino, classe 2002 e prodotto del vivaio nerofucsia al suo esordio in prima squadra. Dopo un inizio equilibrato, il primo set si mette sui binari giusti per la Virtus Biella, che prende un po' di margine nel turno in battuta di Peruzzo (11-8, time out Caselle) e che le biellesi manterranno invariato fino ai punti finali, quanfdo la Virtus, dopo il secondo time out speso da Appi, sprinta ancora fino al 25-18 finale. Il secondo set è più complicato e Caselle sorretto da una grande prestazione di Mautino (19 punti a fine gara) riesce a condurre a lungo: sul 17-20 coach Mucciolo prova la carta Bevilacqua ed è premiato. Il finale è nerofucsia: concentrazione in difesa e qualche muro punto consentono l’aggancio sul 22-22. Il sorpasso è un muro solitario di Fonsati su Mautino che esalta il PalaSarselli. Sul 25-24 al secondo set ball è invece a fermare la stella ospite ancora con un muro vincente che vale il 2-0. La vittoria ai vantaggi è il colpo di grazia per Caselle e fa volare la Virtus: dopo una relativa parità iniziale le nerofucsia volano 17-11 e concludono nel migliore dei modi con un netto 25-16.



Prochimica Novarese Virtus Biella-Caselle Volley 3-0 (25-18, 26-24, 25-16)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 2, Morandi 19, Bogliani 11, Peruzzo 6, El Hajjam 7, Fonsati 14, Bevilacqua 8, Diego 0. Libero: Baratella. Ne: Cavalieri, Cisilino, Piccioni. Allenatori: Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.