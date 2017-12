Carabinieri: è caccia a una misteriosa Audi di colore scuro

BIELLA - I carabinieri stanno cercando, da qualche giorno, di intercettare una misteriosa Audi di colore scuro, che si aggira con fare sospetto nei paesi del Biellese. Le ultime segnalazioni sono arrivate, domenica 3 dicembre, da Donato, dove più di un residente ha notato il veicolo in zona. È così scattato il passaparola, via whattsapp, tra gli appartenenti alla comunità, che ne hanno seguito gli spostamenti, mentre più di uno contattava l'112. Quando la pattuglia dell'Arma è giunta sul posto, però, della misteriosa Audi non c'era più traccia. Gli occupanti, forse accortisi di essere tenuti d'occhio, si erano velocemente allontanati. Non è la prima volta che il mezzo viene visto nei pressi di abitazioni prese di mira dai ladri. L'ipotesi è che provenga da fuori provincia e che, chi si trova a bordo, cerchi obbiettivi facili da colpire.