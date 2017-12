Droga e alcol, via la patente a quattro automobilisti

BIELLA - Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e una per uso di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio dei servizi effettuati, nel recente fine settimana, dalle forze dell'ordine. A finire nei guai, controllato in via Marocchetti da una Volante, è stato il 18enne conducente di una Fiat Punto, residente in Provincia, che aveva addosso quasi un grammo e mezzo di marijuana. Oltre al ritiro della patente, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura.

CONTROLLI - E insieme a lui dovranno fare a meno di mettersi alla guida, per qualche mese, altri due automobilisti, incappati sempre in un controllo della Polizia. Si tratta di un 23enne di Occhieppo Inferiore e di un 41enne di Legnano. Quest'ultimo, con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito, se l'è anche presa con gli agenti, finendo pure denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In ultimo, denunciato dai carabinieri anche un 27enne di Cossato, sempre per guida in stato di ebbrezza, incappato in un posto di controllo dell'Arma a Biella.