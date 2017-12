Ruba il cellulare a una minore. Denunciata

BIELLA - Ruba il cellulare dalla tasca di una minore, pensando di farla franca, e finisce denunciata per furto aggravato. È una donna di 28 anni, residente in provincia, che sabato 2 dicembre, in piazza Vittorio Veneto, si è avvicinata a una ragazzina con una scusa e le ha sottratto il telefonino. Quando la vittima se ne è accorta ha contattato, insieme all'amica che era con lei, l'112 e in pochi minuti una Volante della polizia ha raggiunto i Giardini Zumaglini. La derubata ha descritto minuziosamente la persona che, sospettava, le avesse sottratto il telefonino. Agli agenti è bastato fare un giro in zona per individuare la 28enne, che si trovava insieme ad altre ragazze. Perquisita, è comparsa la refurtiva, subito riconsegnata alla legittima proprietaria.