Coppia viaggiava a bordo di un'auto trasformata in "sex machine"

BIELLA - Avevano trasformato la loro auto in una sorta di "sex machine" i due romeni, marito e moglie, lui di 48 anni e lei di 29, originari di Alba Adriatica (Abruzzo), muniti di foglio di via obbligatorio dalla Polizia di Stato. La coppia, sabato 2 dicembre, a Biella, a bordo di un Mercedes, alla vista di una pattuglia aveva cercato di defilarsi. Inseguita, era stata bloccata dopo pochi metri. Accompagnata in Questura, a carico della donna erano emersi, oltre a precedenti denunce per reati contro il patrimonio, anche due provvedimenti di allontanamento "collezionati" nelle Marche. Ma non basta. Il veicolo era stato trasformato in una sorta di camera da letto viaggiante, con tanto di materasso, vetri oscurati e una più che discreta scorta di preservativi. A uso e consumo di chi, non è dato sapere. L'unica certezza è che la versione data da marito e moglie di voler raggiungere la Valle d'Aosta, passando per Biella, non ha convinto nessuno.