Vinti 30 mila euro al Superenalotto

TRONZANO - Vincita, quasi, da jackpot in paese, per una schedina vincente da 30 mila euro: a darne la notizia è stata Agipro News, per una giocata da un 5 convalidata poi da "Tabacchi Bruno", in corso Vittorio Emanuele 173, nel Vercellese. Il jackpot del Superenalotto ora è ancora più ricco, con la schedina che mette in palio 67,6 milioni di euro, il dodicesimo premio più alto della storia del concorso. Nel Piemonte, il 6 manca ormai dal 2011.