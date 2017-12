Ospedale: a fuoco un cassonetto della spazzatura

BIELLA - Una squadra dei vigili del fuoco sta operando, da poco prima delle 6 di questa mattina, martedì 5 dicembre, all'ospedale di Ponderano, per spegnere un incendio scoppiato nei sotterranei. Le fiamme, dalle prime risultanze, si sarebbero levate da un cassonetto della spazzatura, da cui si è di conseguenza sprigionato un fumo acre, che ha invaso il corridoio. Dopo lo spegnimento del rogo, i pompieri stanno effettuando adesso le operazioni di smassamento e bonifica. Ignote, per ora, le cause dell'incendio.