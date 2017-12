Giovane pakistano si rifugia in ospedale per scaldarsi

BIELLA - I carabinieri sono intervenuti, domenica 3 dicembre, all'ospedale di Ponderano, dove era stata segnalata la presenza di una persona che si aggirava nei reparti, creando fastidio ai degenti. Come hanno scoperto al loro arrivo i militari dell'Arma, si trattava di un cittadino pakistano, di 28 anni, senza fissa dimora, che non sapendo dove andare, per trascorrere qualche ora al caldo, aveva pensato bene di rifugiarsi all'interno del nosocomio. Il giovane è stato invitato ad andarsene e a presentarsi, alle 20, al dormitorio pubblico cittadino, l'unico in grado di accoglierlo.