Carabinieri salvano un'anziana in difficoltà

BIELLA - Una donna di 79 anni è stata salvata dai carabinieri, dopo essere caduta in casa. È accaduto questa notte, lunedì 4 dicembre, in via de Genova, a Biella. Era da poco passata la mezzanotte quando, i vicini di casa della pensionata, hanno sentito delle urla, come si trattasse di una violenta lite, provenire dall'alloggio, e poi delle grida di aiuto. Temendo il peggio, hanno contattato l'Arma e in pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto. I militari hanno scavalcato il balcone e aperto una portafinestra, per entrare nell'alloggio e soccorre l'infortunata, poi affidata alle cure del 118. La 79enne, in seguito, è stata poi trasportata all'ospedale di Ponderano per accertamenti. Le urla di un litigio, per la cronaca, provenivano dal televisore tenuto a volume particolarmente alto.