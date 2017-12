Mongrando: li scambiano per ladri ma erano dei filmmakers

MONGRANDO - Li scambiano per potenziali ladri, invece stanno girando un film. È accaduto domenica 3 dicembre, in via Mucrone, a Mongrando. Qualcuno dei residenti della zona, intorno alle 21, ha notato alcune persone aggirarsi, con fare sospetto, nei pressi del campo fotovoltaico. Siccome nel recente passato alcune strutture analoghe, nel Biellese, erano state prese di mira dai ladri, ha contattato l'112. In pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto, e ha identificato tutti i presenti, scoprendo che si era trattato di un equivoco. I soggetti facevano parte di una troupe, sotto la responsabilità di un 56enne di Gaglianico, che stava effettuando alcune riprese in notturna per un film.