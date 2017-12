Villa del Bosco: donna ferita in un incidente

VILLA DEL BOSCO - Una donna residente in provincia è rimasta vittima, domenica 3 dicembre, di un incidente. Al volante di una Lancia Y, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, intorno alle 22 ha perso il controllo del mezzo lungo una strada di Villa del Bosco. Soccorsa dall'èquipe medica del 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.