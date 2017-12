Chiama la polizia per segnalare la scomparsa della moglie e finisce denunciato

BIELLA - Contatta la polizia per denunciare la scomparsa della moglie e rimedia una denuncia per aver dato false generalità. A finire nei guai è stato un 27enne residente in città domenica 3 dicembre, ha chiesto aiuto dopo aver avuto un acceso diverbio con la coniuge, che poi si era allontanata dal domicilio. Quando una Volante è giunta sul posto da lui indicato, il nome sul campanello della palazzina non c'era. Ricontattato telefonicamente, il giovane ha spiegato che aveva dato indicazioni false perchè non voleva avere fastidi. Una spiegazione a dir poco singolare. Alla fine, comunque, gli agenti sono riusciti a rintracciare la donna, che è tornata a casa, mentre il marito dovrà rispondere al giudice del suo comportamento.