BIELLA - «I corsi serali a Biella non sono a rischio». Apre così l’assessore regionale Gianna Pentenero, dopo l’incontro avvenuto ieri mattina tra tecnici della Provincia, dirigenti delle autonomie coinvolte, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca e la stessa Pentenero. La notizia uscita della possibile chiusura dei corsi serali, infatti, aveva creato moltissimo scalpore in tutto il Biellese, soprattutto per il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il quale senza titubanze aveva commentato così la notizia: «Prenderemo un bus dell’Atap e andremo in piazza Castello a Torino a protestare». Qualche settimana dopo, la situazione sembra sia risolta, come ribadito ancora da Pentenero: «Grazie alla buona volontà e al senso di responsabilità dimostrato da Regione, Ufficio scolastico regionale e autonomie coinvolte, lavoreremo per individuare una soluzione definitiva che vada incontro alle specificità del territorio». La Regione Piemonte ora, accordatasi con l’ufficio scolastico regionale, inizierà dei lavori per risolvere quegli aspetti tecnici che porteranno con il passare dei mesi ad un definitivo esito conveniente. Il tema era emerso nei giorni scorsi, quando pareva che la Regione volesse avviare una riorganizzazione per risparmiare costi.