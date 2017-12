Mister Braghin: «Mercato? Solo se serve davvero»

BIELLA - Le parole di mister Maurizio Braghin dopo il pareggio al La Marmora contro il Pro Settimo & Eureka (0 a 0) della sua Biellese. «Ci è mancato solo il gol! Tra le note positive sicuramente l'approccio alla gara di chi è entrato dalla panchina».

L' analisi del match...

«Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, mentre nel secondo abbiamo fatto meglio avendo creato due occasioni clamorose. Potevamo sbloccarla subito con Pierobon, ma non ci siamo riusciti. C'è rammarico perchè poteva essere un'occasione importante per ridurre lo svantaggio in classifica».

Le note positive?

«Note positive aver mantenuto inviolata la nostra porta e l'approccio di chi è entrato dalla panchina. Adesso ho più scelte e posso anche variare".

Nuovi arrivati?

«Testori ha dato ritmo e avuto anche una palla gol molto importante, oltre ad aver fatto bene nella fase di non possesso. Spatrisano è entrato in gara con la giusta cattiveria e anche lui ha avuto di testa l'occasione per portarci in vantaggio, sono comunque soddisfatto».

Cos'è mancato...

«Ci è mancato solo il gol e la Pro Settimo ha marcato molto bene le nostre punte. Non abbiamo trovato spazi nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo creato la superiorità numerica in molte occasioni. Se avessimo vinto 1-0 non ci sarebbe nulla da ridire».

Capitolo mercato...

«Mercato? Non prendiamo giocatori che non servono tanto per prenderli. Un giocatore come Coppo mi piace, ma è tesserato per un'altra società».