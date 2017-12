Tessitori convocato in Nazionale

BIELLA - Importante notizia in casa Pallacanestro Biella. Amedeo Tessitori, tra i lunghi più in forma del girone Ovest, è stato convocato dal capo allenatore della Nazionale Azzurra Romeo Sacchetti per un mini ritiro che, insieme al lungo toscano, coinvolgerà altri 13 giocatori provenienti dalla Serie A2. In totale saranno 15 gli atleti a disposisione dello staff azzurro che avrà modo, i prossimi 11 e 12 dicembre, di lavorare guardando al futuro. Al Pala Radi di Cremona, casa di «Meo» Sacchetti, l'Italia sosterrà due allenamenti (lunedì pomeriggio e martedì mattina) e chiuderà il mini raduno con uno scrimmage contro la Vanoli, squadra del coach azzurro.