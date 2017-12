Mangiano a sbafo in pizzeria e poi scappano

VALDENGO - Mangiano a sbafo in pizzeria e, con la scusa che il cibo lasciava a desiderare, scappano senza pagare il conto. Protagonisti della vicenda quattro giovani, due di origini romene e due italiani, che ieri sera, lunedì 4 dicembre, sono entrati in un locale di Valdengo, gestito da un egiziano di 40 anni, si sono seduti al tavolo come normali clienti e hanno ordinato ben sei consumazioni, per un totale di 30 euro. Al momento di saldare il dovuto, si sono lamentati con il titolare della scarsa qualità dei piatti serviti e sono scappati su due auto. Il derubato si è rivolto ai carabinieri che, ora, stanno cercando di identificare i soggetti.