Ambulanza si scontra con un'auto. Un ferito

BIELLA - Un operatore del 118 è rimasto ferito ieri sera, martedì 5 dicembre, in un incidente avvenuto a Biella. Per cause in via di accertamento dal parte della Polizia Municipale, l'ambulanza su cui viaggiava, e che stava rientrando in sede dopo un servizio, si è scontrata, all'angolo tra corso 53esimo Fanteria e via Camandona con un'auto, ribaldandosi su un fianco. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e l'autogru, proveniente da Vercelli, per sollevare il mezzo del 118, mentre il ferito veniva trasportato all'ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non sarebbero gravi.