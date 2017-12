Banca del Giocattolo, agli Orsi ci sono i campioni della Pallacanestro Biella

BIELLA - La solidarietà è ancora protagonista al centro commerciale Gli Orsi con una nuova raccolta di giochi in favore della Banca del Giocattolo, che vedrà la partecipazione speciale dei giocatori di Pallacanestro Biella. Sabato 9 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, i campioni rossoblu guidati da capitan Jazz Ferguson e accompagnati dalla mascotte "Orso Bruno" accoglieranno tutti i visitatori de Gli Orsi presso il Villaggio di Natale per raccogliere i giocattoli che i cittadini vorranno donare, sia usati in buono stato d’uso che acquistati per l’occasione.

SABATO - Tutti i giochi, una volta raccolti, verranno donati all’associazione Banca del Giocattolo, con la quale il centro commerciale Gli Orsi sta collaborando per l’iniziativa Natale Solidale, un’ulteriore raccolta di giocattoli che, dopo l’appuntamento di domenica 3 dicembre, sarà ancora attiva nelle giornate di domenica 10, 17 e 24 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, presso il Villaggio di Natale. Chi aderirà potrà partecipare al concorso per vincere un meraviglioso viaggio a DisneyLand Paris.