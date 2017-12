Addio ad Angelo Pavia, imprenditore e filantropo

BIELLA - E’ mancato oggi, nel pomeriggio, nella clinica Vialarda dove era ricoverato da qualche settimana, Angelo Pavia, ex sindaco di Pettinengo per tre mandati ed ex titolare di una delle aziende tessili biellesi più famose, la Liabel. Pavia ha anche fondato la cooperativa Pace e Futuro e, dopo gli anni imprenditoriali, si era sostanzialmente dedicato alla filantropia, aiutando tante associazioni del territorio, tra le quali "Dopo di Noi", che si occupa di bambini disabili

L'UOMO - Angelo Pavia avrebbe compiuto 88 anni nel prossimo mese di gennaio. La camera ardente sarà allestita nella sua abitazione in Strada della Nera, in città. Il rosario invece sarà celebrato domani alle 17 nella chiesa di San Giacomo al Piazzo. Il funerale è stato programmato per venerdì 8 dicembre (alle 15) in Duomo.