Valle Mosso: paura per un anziano scomparso

VALLE MOSSO - Momenti di apprensione ieri sera, mercoledì 6 dicembre, per un uomo di 81 anni, di Valle Mosso, che non aveva fatto rientro a casa. Il pensionato, nel pomeriggio, si era recato in visita al figlio, a Cossato. Poi, salito sulla sua Ape 50, si era diretto verso la casa di riposo dove consuma solitamente i pasti, per poi raggiungere la sua abitazione. Non vendendolo arrivare, gli operatori hanno allertato subito il familiare, che a sua volta ha richiesto l'intervento dell'112. Il timore era che all'anziano fosse occorso un incidente. In realtà, a metà strada, aveva perso il senso dell'orientamento e aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti. Prima che la macchina dei soccorsi si mettesse in moto, questi, dando prova di un grande senso civico, lo hanno accompagnato a casa del figlio.