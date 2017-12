Polizia: uomo bloccato con 11 grammi di droga

BIELLA - Continuano i guai con la giustizia per M.C., 51 anni, di Biella, da tempo noto alle cronache locali. L'altro giorno, è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia nei pressi del Sert e trovato in possesso di cinque pezzi di hashish, per un totale di 11,3 grammi. A tradirlo è stato l'eccessivo nervosismo alla vista degli agenti e il tentativo, maldestro, di liberarsi dello stupefacente, che ha poi ammesso essere suo. Ora è stato indagato, e non è la prima volta, per detenzione di droga.