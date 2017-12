Trentunenne denunciato per il coltello proibito

BIELLA - Un 31enne residente nel Biellese è stato denunciato dalla Polizia per detenzione abusiva di oggetti atti a offendere. Controllato l'altroieri, martedì 5 dicembre, in piazza Curiel, dove stava transitando a bordo di un'auto, per altro sprovvista di revisione, con altri due soggetti, è stato trovato in possesso di un oggetto particolare. Si trattava di un coltello, con lama di dieci centimetri, e con un dispositivo frangivetro nel manico e una calamita, di cui non ha saputo giustificare il possesso.