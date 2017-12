Droga, 5 denunciati (uno minorenne) in un solo giorno

BIELLA - Cinque biellesi, tra cui un minore, sono stati denunciati dalla Polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. I primi a finire nei guai ieri, mercoledì 6 dicembre, sono stati tre soggetti, due uomini e una donna, di età compresa tra i 60 e i 42 anni, fermati da una volante in via Milano, a Biella, per un controllo di routine. Alla vista della pattuglia, dalla Fiat Panda su cui si trovavano è volato fuori dall'abitacolo un pacchetto, con dentro quasi venti grammi tra eroina e cocaina, mentre altro stupefacente, insieme a un bilancino di precisione, è stato rinvenuto nell'abitazione di uno dei soggetti. Stessa sorte, o quasi, per una 41enne, sempre residente in città, sorpresa con 18 grammi di marijuana e uno di cocaina, al volante di un'utilitaria. Oltre alla denuncia per il possesso di droga, le è stata ritirata anche la patente in quanto positiva al drugtest. In ultimo, un 17enne è stato controllato in costa del Vernato, sempre dalla Polizia. L'inutile tentativo di liberarsi dello stupefacente, qualche grammo di marijuana, non gli ha comunque evitato la segnalazione al tribunale dei minori.