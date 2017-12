Eventi a Biella, 10 cose da fare dall'8 al 10 dicembre

BIELLA – Dai grandi concerti agli appuntamenti Natalizi, dalla cultura allo sport; ecco qualche consiglio per godersi al meglio il tempo libero e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti



Musica live

Sabato 9 dicembre alle 21.30, un gradito ritorno al Biella Jazz Club, nell'ambito della rassegna «Jazz on 52», il percussionista/cantante americano Keith Middleton. Membro degli Stomp, presenta a Biella l'utlimo lavoro discografico «Levels», registrato negli Stati Uniti accompagnato dalla sua band. Keith Wildchild Middleton: Vocals, percussions - Aaron Marcellus: Vocal - Tim Smithsoneon Smith: Drums - Davi Vieira: Percussions - Jacopo Mazza: Piano & Synth - Luca Mack Marcias: Guitars - Giorgio GMoney Nardi: bass - Walter Calafiore: sax. Per informazioni: info@biellajazzclub.com

Concerti

Sabato 9 dicembre a Hydro torna il meglio della cultura black con «SofaTalk» e «Soul Can Dance». «SofaTalk» è un selezionatore funky-house, produttore e sound designer, fondatore di Cognitiva Records. Dopo 15 anni a Bologna si è trasferito a Roma, dove insegna grafica e si dedica alla produzione, lavorando anche sul live. I suoi dischi sono un melting pot di influenze stilistiche che vanno dal Jazz alla Fusion, dal funk alla disco passando per il soul, modern boogie e instrumental hip hop. La sua musica è intrisa di synths analogici, drum machines e strumenti acustici che gli hanno permesso di catturare l'attenzione di label dal respiro internazionale. «Soul Can Dance» nata a Londra nel 2014 dall’incontro tra Doc.Lie (ritmiche e groove) e Jafar (armonie e melodie). Dalle prime produzioni ed esibizioni si manifesta subito la volontà di far convivere strumenti e sonorità analogiche con suoni e ambientazioni elettroniche e digitali, uniti da una potente ritmica dance con richiami dub. La musica prodotta da Soul Can Dance è un mix di generi che va dal dub alla deep house, dal funky alla techno, fino all’UK Garage. Il tutto sempre abbracciato da una tromba di davisiana nostalgia, da voci smooths e piani elettrici come Rhodes e Wurlitzer. Da gennaio 2017, con il recente arrivo di Cil-1 alle percussioni elettroniche, i Soul Can Dance si esibiscono in diversi locali della realtà torinese e londinese. Le esibizioni live sono spesso accompagnate da elementi aggiuntivi, sia strumentisti che cantanti /Mc, perché, nonostante si parli di musica dance, l’improvvisazione rimane sempre parte integrante del loro processo creativo e produttivo. E ciò fa si che la musica e lo spettacolo siano in continuo movimento ed evoluzione, in linea con la tradizione jazzistica a cui la band si ispira. Ad ottobre 2017, distribuito dalla digital label AUSR, viene alla luce il loro secondo EP dal titolo Elevation, disponibile presso tutti i digital stores.

Presepe gigante di Marchetto

Dall'8 dicembre al 07 gennaio, dalle 10 alle 22 a Mosso torna il Presepe Gigante di Marchetto giunto ormai alla 30° edizione. Una delle più importanti ed emozionanti manifestazioni natalizie del Piemonte, visitato da oltre diecimila persone nell'ultima edizione. Allestito nel suggestivo centro storico del paese, tra piazzette, cortili e spazi interni, il presepe è un vero museo etnografico che si rinnova ogni anno, facendo rivivere la vita povera e genuina di un tempo. Camminando tra le figure a grandezza naturale, tra botteghe e mestieri, ognuno può diventare personaggio di un presepe che da gigante diventa vivente, con il cammino verso la Capanna. Per informazioni: 334 6142971 o 335 7852310, www.presepegigantemarchetto.it, presepegigantemarchetto@gmail.com.

Presepe meccanico di Callabiana

dall'8 dicembre al 25 gennaio a Callabiana arrivano i personaggi animati e statue fisse, villaggi e casette in stile locale su una superficie di 80 mq, con lo sfondo delle montagne biellesi del presepe meccanico. Orari di apertura: giorni feriali dalle ore 14 alle 18; prefestivi e festivi dalle ore 11 alle 19; vigilia di Natale dalle ore 10 alle 22. Per informazioni: 015 745180.

Mercatino degli Angeli

l'8 dicembre dalle 10 alle 23, a Sordevolo il mercatino che ogni anno conta decine di espositori, provenienti dal Piemonte e dalle regioni vicine. Gli espositori, nelle casette o nei loro banchetti decorati con addobbi natalizi sono disposti per le vie del paese e offrono un suggestivo spettacolo che vi trasporterà nell'atmosfera natalizia. Passeggiando tra i banchetti e le casette potrete trovare esposti oggetti di artigianato, dolci leccornie e molte idee regalo. Quest'anno oltre 200 espositori presenti. Ingresso 1 euro.

Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo

dall'8 al 10 dicembre, nella cornice d'eccezione del Ricetto di Candelo, dentro e fuori le mura fortificate di uno dei Borghi più belli d'Italia, tuffatevi tra leggende e trazioni del territorio, spettacoli, Babbo Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di qualità tra arte, artigianato e sapori. Dalle 14.30 alle 18.30, a gruppi, il presepe di carta, teatro di figura con la carta, con Manuela Tamietti, Laura Rossi e Simona Colonna.

Un giro al museo winter edition

Venerdì 8 dicembre dalle 18 alle 20 al Museo del Territorio Biellese numerosi eventi collaterali legati alla mostra «Neve. Sport invernali a Oropa. 1920-1960» si snoderanno lungo tutto il periodo di apertura della stessa. Oggi: «Un giro al Museo - Winter edition», spettacolo a cura di Ars Teatrando, con pièce dedicata alla mostra. Partenza gruppi ogni 20 minuti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

In centro a spasso con il pony

Venerdì 8 dicembre, a spasso con il pony, inpiazza Santa Marta, alle 15.30. Concerto degli auguri della Banda Musicale G. Verdi Città di Biella, presso la Chiesa di S. Filippo, alle 21. Ingresso libero. A cura Società Musicale G. Verdi.

Sport invernali a Bielmonte

Dall' 8 al 10 dicembre a Bielmonte, speciale skipass gratuito per i bambini offerto dal Consorzio Turistico Oasi Zegna. Per tutti, per ogni ora di lezione acquistata, una in regalo offerta dai Maestri delle Scuole di Sci. Al Baby Park giochi e animazioni per bambini. A Bielmonte al Palasport per il divertimento di grandi e bambini. Nel fine settimana del Ponte dell'Immacolata la pista resta aperta anche la sera con musica e dj. Per inforamzioni: Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna: 015 744178, 015 744110, 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Natale al Centro

L'8 dicembre dalle 14.30 a Trivero, Centro Zegna, Natale al Centro. Dalle 14.30 apertura del mercatino gastronomico e delle associazioni e inizio laboratorio creativo per bambini (in ludoteca), alle 15.30 esibizione ginnastica artistica a cura della Bi Vertical A.S.D, alle 16.15 grande spettacolo di magia con Mister Magix, alle 17 arriva Babbo Natale e alle 17.15 accensione albero e cori di Natale con la cantoria di Trivero. E ancora: animazione musicale, recinto animali, caldarroste calde, mostra di pittura (in biblioteca), negozio del baratto "uso e riuso" aperto. Per tutto il pomeriggio punto di ristoro La Casetta delle Dolcezze con bevande calde e prelibatezze. In caso di cattivo tempo la manifestazione avverrà in forma ridotta. Per informazioni: 347 3863301, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.