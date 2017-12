Trivero: responsabile della casa di riposo insegue potenziali ladri

TRIVERO - Nota due soggetti, forse nomadi, accanto alla casa di riposo di Trivero, e li insegue, mettendoli in fuga. Protagonista dell'episodio il titolare della struttura che, ieri, giovedì 7 dicembre, ha visto una Ford Fiesta aggirarsi con fare sospetto in zona. Temendo per l'incolumità degli ospiti, mentre contattava l'112, l'uomo non ci ha pensato due volte a salire sulla sua vettura e a inseguirli, fino al Bivio Sant'Antonio dove gli sconosciuti, con una manovra azzardata e a folle velocità, hanno fatto perdere le loro tracce. Attraverso gli accertamenti effettuati in seguito dai militari dell'Arma, è risultato che la Ford era effettivamente intestata a una nomade, residente a Novara.