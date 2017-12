Apre la porta e si trova davanti a un ladro

BIELLA - Brutta avventura per il figlio di una pensionata di 81 anni, di Biella, che sentito dei rumori provenire dalla porta d'ingresso dell'alloggio, l'ha aperta di colpo trovandosi davanti un uomo che si è dato a una repentina fuga. Sull'episodio ora indagano i carabinieri, per identificare il misterioso ladro.

LESSONA - E sempre i militari dell'Arma sono intervenuti, questa volta a Lessona, su richiesta di un 46enne, convinto che qualcuno avesse cercato di entrargli in casa e nel farlo avesse manomesso la serratura. In realtà, era stato lui uscendo a danneggiare il battente, come è stato scoperto in seguito dai carabinieri che, per precauzione, hanno comunque ispezionato l'alloggio.