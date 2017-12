Numeri oltre le aspettative al Museo della Birra Menabrea

BIELLA - Dopo l’apertura, a gennaio 2017, sono stati 1900 gli ingressi registrati presso il Museo di «Casa Menabrea». Un’affluenza sopra le aspettative di persone provenienti da tutto il nord Italia - dalla Liguria alla Lombardia, fino all’Emilia Romagna e alle Marche - che si sono volute immergere nella storia del birrificio attivo più antico d’Italia.



Sono tanti gli aneddoti sulla lunghissima storia di Menabrea, nata nel 1846 ai piedi delle alpi biellesi. Thedy e Menabrea sono i primi a capire le qualità dell’acqua della zona e a puntarci fortemente. Questo fattore, abbinato all’accurata ricerca delle altre materie prime e all’esperienza nella tecnica, ha permesso la creazione di una ricetta dal sapore unico e inconfondibile, che ha reso famoso in tutto il mondo il marchio Menabrea.

Dalla passione per la birra e dal forte legame territoriale da parte della famiglia Thedy si origina, così, l’idea di dedicare una zona adiacente allo stabilimento produttivo di Biella all’esposizione di vecchi macchinari restaurati, attrezzi degli antichi bottai, boccali, antiche fotografie e immagini pubblicitarie che insieme danno vita ad un piccolo viaggio all’interno dell’importante storia di questa eccellenza italiana.

Le visite guidate e la possibilità di acquistare dei souvenir chiudono il cerchio di questo progetto concepito non solo per i più appassionati di questa bevanda, ma anche per loro famiglie. Molti sono gli eventi pensati per i bambini, uno di questi, per esempio, la caccia al tesoro organizzata per festeggiare Halloween.

Un motivo in più per visitare questo frammento di storia della città di Biella è l’adiacente ristorante gestito dalla famiglia Patti, ricavato dalle vecchie stalle della fabbrica, che offre piatti tipici da accostare inevitabilmente ai prodotti Menabrea.

Visto l’avvicinarsi delle feste da non perdere l’edizione limitata della birra Menabrea denominata «Christmas Beer», disponibile solo in prossimità del periodo natalizio.

Museo della birra - CASA MENABREA - Via Ramella Germanin, 2/A 13900 ( BI ). Orari di apertura: sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00 / in settimana su prenotazione.